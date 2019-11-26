شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا حتجاجات كولومبيا إلى 4 قتلى والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الاحتجاجات الأخيرة في كولومبيا إلى أربعة قتلى على الأقل، عقب أن توفى متظاهر شاب في المستشفى في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وقد تعرض ديلان كروز 18 عاما الطالب بمدرسة ثانوية لإصابة في رأسه جراء قنبلة يدوية، أثناء محاولة الشرطة تفريق مسيرة في بوجوتا السبت الماضي.

وأعرب الرئيس إيفان دوكي في تغريدة عن " حزنه العميق" لوفاة كروز.

احتشد مئات الأشخاص في الشوارع صباح اليوم للاحتجاج على ما يعتبرونه استخدام مفرط للقوة من جانب قوات مكافحة الشغب.

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم في اشتباكات مع القوات الأمنية في منطقة فالي ديل كاوكا بغرب البلاد يوم الخميس الماضي، في أول يوم للاحتجاجات، وذلك وفقا لما قالته الحكومة.