شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا حتجاجات كولومبيا إلى 4 قتلى والان نبدء بالتفاصيل
وقد تعرض ديلان كروز 18 عاما الطالب بمدرسة ثانوية لإصابة في رأسه جراء قنبلة يدوية، أثناء محاولة الشرطة تفريق مسيرة في بوجوتا السبت الماضي.
وأعرب الرئيس إيفان دوكي في تغريدة عن " حزنه العميق" لوفاة كروز.
احتشد مئات الأشخاص في الشوارع صباح اليوم للاحتجاج على ما يعتبرونه استخدام مفرط للقوة من جانب قوات مكافحة الشغب.
لقى ثلاثة أشخاص حتفهم في اشتباكات مع القوات الأمنية في منطقة فالي ديل كاوكا بغرب البلاد يوم الخميس الماضي، في أول يوم للاحتجاجات، وذلك وفقا لما قالته الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا حتجاجات كولومبيا إلى 4 قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.