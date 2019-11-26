شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات تنتهك المجال الجوي فوق واشنطن وإغلاق البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

نقل مسؤولون وشبكة تلفزيون، أنباء عن انتهاك المجال الجوي فوق واشنطن وانطلاق مقاتلات وإغلاق البيت الأبيض وقال تلفزيون نقلا عن مسؤولين أمريكين إنهم لا يعتقدون أن الطائرة التي أدت إلى إغلاق البيت الأبيض بعد انتهاك المجال الجوي "معادية "

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