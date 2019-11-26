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الامم المتحدة تؤكد استعدادها لتوفير الخبراء وتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخاب في العراق

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اكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الثلاثاء، استعداد المنظمة الدولية لتوفير الخبراء الدوليين وتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخاب في العراق.
وقال مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ورئيس مكتب المساعدة الانتخابية".

وأضاف البيان أن الحلبوسي "بحث خلال اللقاء جهود مجلس النواب في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد وقانون المفوضية العليا المستقلة"، مؤكداً أن "المجلس سيعمل بتشريع هذين القانونين على إعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية برمتها وضمان حق التصويت لجميع ابناء الشعب".

من جانبها أعربت بلاسخارت وفريقها الاستشاري، بحسب البيان عن "استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة وتوفير الخبراء الدوليين وتحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخاب وعمل المفوضية؛ لتمكين العراقيين من انتخاب ممثليهم بشكل شفاف و اكثر مقبولية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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