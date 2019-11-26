الامم المتحدة تؤكد استعدادها لتوفير الخبراء وتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخاب في العراق

وقال مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ورئيس مكتب المساعدة الانتخابية".وأضاف البيان أن الحلبوسي "بحث خلال اللقاء جهود مجلس النواب في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد وقانون المفوضية العليا المستقلة"، مؤكداً أن "المجلس سيعمل بتشريع هذين القانونين على إعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية برمتها وضمان حق التصويت لجميع ابناء الشعب".

من جانبها أعربت بلاسخارت وفريقها الاستشاري، بحسب البيان عن "استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة وتوفير الخبراء الدوليين وتحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخاب وعمل المفوضية؛ لتمكين العراقيين من انتخاب ممثليهم بشكل شفاف و اكثر مقبولية".