لنمو الأظافر بسرعة إليك هذا الشراب الطبيعي!

ولهذا من المفيد استخدامها في تحضير وصفة مفيدة وهي تحتاج إلى حبة طماطم وملعقة طعام من زيت الزيتون.

يخفق المكونان جيداً حتى يتم الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات. يطبق المزيج على الأظافر ويترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.



وبعد ذلك يتم تجفيفها ثم غسلها بالماء البارد. كذلك يمكن الاستفادة من خصائص عصير البرتقال.

وفي هذه الحالة يجب عصر 3 حبات من هذه الفاكهة وتطبيق العصير على الأظافر لمدة 15 دقيقة مع تكرار هذه العملية يومياً.

والأهم هو تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على المغذيات الضرورية لنمو الأظافر وقوتها.