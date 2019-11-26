لنمو الأظافر بسرعة إليك هذا الشراب الطبيعي!

تحتوي الطماطم على مادة البيوتين التي تحفز عملية نمو الأظافر وخصوصاً في حال كانت تتعرض للتكسر المستمر.
يخفق المكونان جيداً حتى يتم الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات. يطبق المزيج على الأظافر ويترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
وبعد ذلك يتم تجفيفها ثم غسلها بالماء البارد. كذلك يمكن الاستفادة من خصائص عصير البرتقال.
وفي هذه الحالة يجب عصر 3 حبات من هذه الفاكهة وتطبيق العصير على الأظافر لمدة 15 دقيقة مع تكرار هذه العملية يومياً.
والأهم هو تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على المغذيات الضرورية لنمو الأظافر وقوتها.
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