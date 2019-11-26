مجلس النواب يرفع جلسته حتى اشعار آخر

رفع مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته التي عقدت اليوم حتى اشعار آخر.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب قررت رفع الجلسة بدون تحديد موعد للجلسة المقبلة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجه لجان المجلس بالاستمرار في اعمالها ومن ضمنها اللجان الدائمة والمؤقتة ولجنة التعديلات الدستورية".
وصوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، كما صوت على مقترح تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، وقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي، كما أنهى قراءته لمشروع قانون إيجار الاراضي الزراعية.
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