أنهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قراءة مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية. وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب، أنهى قراءته لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية". وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب ينهي قراءته لمشروع قانون إيجار الاراضي الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.