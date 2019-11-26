البرلمان يصوت على مقترح قانون ويؤجل آخر

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على مقترح تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، وقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥، ويُنهي قراءته لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسين رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦ المعدل".

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