الجيروزاليم: العراق وتركيا ومصر تشن حملة ضد وسائل الإعلام

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر ، اليوم، إن العراق يسعى إلى حظر العديد من وسائل الإعلام الأجنبية الهامة، فيما داهمت مصر مكاتب إحدى الوكالات الإعلامية المستقلة، مشيرا في ذات الوقت الى أن السلطات التركية تعتقل من يعارضون الحرب والقومية على وسائل التواصل الاجتماعي بوصفهم "إرهابيين".واشارت الصحيفة إلى أن القمع على وسائل الإعلام عبر الشرق الأوسط يعد جزءًا من حملة قمع أكبر للمعارضة في جميع بلدان المنطقة، ويأتي ذلك بعد سنوات من تبديد آمال التحول إلى الديمقراطية والانفتاح، وسط إراقة الدماء والحرب الأهلية والإبادة الجماعية والتطرف الديني.

وفي العراق، ذكرت الصحيفة، إن وكالات الإعلام واجهت تهديدات متزايدة منذ اندلاع الاحتجاجات في أوائل أكتوبر، مشيرة الى استهداف قناة الحرة عدة مرات من قبل الحكومة، على حد قولها.



وفي بغداد، ذكرت الصحيفة، أن العديد من وسائل الإعلام العربية الأجنبية تعرضت لهجوم في أكتوبر، وهي حملة من المضايقات التي تستهدف أي من وسائل الإعلام التي تنتقد إيران والتي اتهمت "بالتحريض" على المشاركة في الاحتجاجات، مضيفة أنه في 24 نوفمبر، تم الكشف عن أن السلطات العراقية تسعى لإغلاق ما يصل إلى 12 محطة تلفزيونية وإذاعية: ثمان قنوات تلفزيونية وأربع محطات إذاعية.

وتقول صحيفة "الجيروزاليم بوست"، إنه بشكل مشابه لقناة (الحرة)، التي تم إيقافها لمدة ثلاثة أشهر في سبتمبر، سيتم حظر هذه القنوات لعدة أشهر، لافتة الى أن الحظر لا يسري في الغالب على منطقة الحكم الذاتي في كردستان، حيث تواصل وسائل الإعلام عملها. كما تم إصدار خمسة تحذيرات لقنوات مختلفة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في الوقت الذي سعت فيه الحكومة العراقية إلى قطع الإنترنت عدة مرات خلال الشهر ونصف الشهر الماضي وسط احتجاجات كبيرة أودت بحياة أكثر من 350 متظاهر وجرح الآلاف.

