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الموقف النهائي من مشاركة نيمار أمام ريال مدريد

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2019-11-26 | 15:17

الموقف النهائي من مشاركة نيمار أمام ريال مدريد

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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، موقف مهاجم باريس سان جيرمان، دا سيلفا، من المشاركة ضد في المباراة التي ستلعب مساء اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة .
وتبدأ المباراة في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت بغداد، على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد.

وأكدت الصحيفة أن "البرازيلي الدولي لن يكون في التشكيل الأساسي لمدربه، توماس توخيل، أمام ريال مدريد، حيث قرر الاعتماد على كلاً من كيليان مبابي، ماورو إيكاردي وآنخل دي ماريا كثلاثي هجومي".


وكان توخيل يعتمد خلال فترة إصابة نيمار على هذا الثلاثي لقيادة باريس سان جيرمان في أغلب مباريات الموسم، سواء في الدوري الفرنسي أو دوري أبطال أوروبا.

ونجح الثنائي الأرجنتيني إيكاردي ودي ماريا في كسب ثقة مدربهما الألماني من خلال أدائهما المميز.

الجدير بالذكر أن نيمار حتى الآن لم يشارك في أي مباراة مع باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابات المتكررة التي عانى منها في الفترة الماضية.

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