بالوثيقة.. نص قانون تدرج ذوي المهن الطبية و الصحية

تنشر الخليج 365، قانون تدرج ذوي المهن الطبية و الصحية "التعيين المركزي" الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم الثلاثاء. وصوت مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠.



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