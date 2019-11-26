الدنمارك تسقط جنسيتها عن داعشيين أحدهما تركي الأصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الدنماركية، الثلاثاء، إسقاط جنسية اثنين من مواطنيها بسبب التحاقهما بالقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.



وقالت وزارة الهجرة والاندماج في بيان: إنه "تم اتخاذ قرارين بإسقاط الجنسية بسبب سلوك ضار جدا بالمصالح الحيوية للدنمارك".

وهذا أول تطبيق لقانون تم تبنيه في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول يتيح إسقاط الجنسية بقرار إداري بسيط، عن إرهابيين يحملون جنسية مزدوجة، توجهوا للقتال في الخارج وليسوا على أراضي الدنمارك.

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ولم تقدم الوزارة أية تفاصيل عن هويتي المعنيين بالأمر، لكن بحسب الصحف يتعلق الأمر برجل عمره 25 عاما يحمل الجنسيتين التركية والدنماركية وبامرأة.

وبحسب صحيفة بيرلنجسكي فإن الرجل نشأ في غرب كوبنهاجن وحكمت عليه محكمة دنماركية في 2016 غيابيا بالسجن لانضمامه لتنظيم داعش.

وبحسب تقارير فإنه غادر الدنمارك في 2013 وكان عمره 19 عاما؛ ولم تقدم أية تفاصيل بشأن المرأة، كما تدرس الوزارة حاليا حالتي اثنين آخرين.