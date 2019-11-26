شخبوط بن نهيان مرحبا بزيارة محمد بن سلمان: يوم تاريخي ومبارك

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

رحب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات بالسعودية، بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى أبوظبي.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب واعتزاز".

وتابع: "أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزيارته إلى بلده وأهله".

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ويبدأ الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، زيارة رسمية إلى الإمارات تتناول العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية.

وتعد الزيارة الثانية خلال نحو عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وعقدت آنذاك جلسة محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية "تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين طبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.