قادة بالحزب الحاكم الموريتاني: عودة "ولد عبدالعزيز" أربكت المشهد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر قادة بارزون في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا، الثلاثاء، من دخول الحزب في حالة من "التشويش والارتباك" في ظل محاولات الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز السيطرة على ما يعرف بـ"المرجعية الحصرية" له.

ورفض الفريق البرلماني للحزب الحاكم (أكثر من 90 نائبا)، السبت الماضي، تصريحات أعقبت لقاء "ولد عبدالعزيز" بلجنة تسيير الحزب، تلمح إلى أحقيته في قيادة "الاتحاد من أجل الجمهورية" بوصفه المؤسس له سنة 2009، مؤكدين أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هو "المرجعية الحصرية" للحزب.

كما انضمت إلى هذا الموقف الداعم للغزواني، روابط عمد البلديات التابعين للحزب الحاكم ولجنته الشبابية ورؤساء المجالس الجهوية للولايات، بالإضافة إلى ما يعرف برؤساء اتحاديات الحزب على مستوى الولايات.

وفجر الثلاثاء، أعاد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز الكرة من جديد بتصريحات أكثر حدة، بالقول إن اعتبار الرئيس الغزواني أنه مرجعية الحزب "إجراء غير دستوري"، مؤكداً أنه "سيتصدى له بكل السبل".

وخاطب ولد عبدالعزيز الحاضرين، قائلا: "سأتصدى بكل الوسائل لهذا الإجراء غير الدستوري ومن سيكون معي في هذا التوجه عليه أن يقولها الآن"، بحسب ما نقله عنه موقع صحراء ميديا.



واتسعت ردود الفعل الرافضة لمحاولات الرئيس السابق إرباك المشهد وشق وحدة صف الأغلبية السياسية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الداعم للغزواني؛ حيث شملت قادة بارزين وشخصيات سياسية مرجعية بينهم رؤساء سابقون للحزب وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأسبق يحيى ولد حدمين الناطق باسم لجنة تسيير الحزب الحاكم.

وبحس ما أكدته مصادر لـ"العين الإخبارية" فإن لجنة تسيير الحزب الحاكم تدرس إمكانية تعجيل المؤتمر العام له، والذي حددته في فبراير/شباط المقبل، ليتم في أقرب وقت ممكن، كرد على محاولات "ولد عبدالعزيز" التحكم في الحزب، عبر انتخاب قيادة وهيئات جديدة للحزب وضخ دماء قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.

أرجوك توقف

رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم، الوزير الناطق باسم الحكومة السابق، غرد فجر اليوم على "تويتر" منتقدا خطوة ولد عبدالعزيز، مؤكداً أن الاتحاد من أجل الجمهورية "مشروع وطني ليس بيد شخص أو ملكية له".

وأكد ولد محم أن الأغلبية والحزب الحاكم "ستتصدى بكل وقتها للرئيس السابق عندما يكون رمزا لما وصفه بـ"التمرد على الشرعية الحزبية والدستورية"، موجهاً مناشدة لولد عبدالعزيز، قائلا: "أرجوك توقف".

أما الوزير السابق القيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، سيدي أحمد الزحاف، فقد اعتبر أن ما قام به ولد عبدالعزيز يعتبر خرقاً لنصوص الحزب، وتشويشا على ما وصفها بالإصلاحات الواردة في برنامج الرئيس الغزواني في مجالات كالتعليم والصحة والأمن وما أسماه "بناء الثقة بين الأطراف السياسية".

وفي تغريدة على تويتر، رأى الزحاف أن محاولات ولد عبدالعزيز "استهزاء بالشعب وممثليه، ومبدأ التناوب على السلطة الذي يقره الدستور الموريتاني".

خاتمة سيئة

الكاتب والمحلل السياسي محمد الأمين الفاضل تساءل عن سبب ما دعاه إصرار الرئيس السابق على أن تكون "خاتمته السياسية سيئة"، في إشارة إلى خطواته تجاه رفاقه السابقين في الأغلبية والحزب الحاكم.

واعتبر ولد الفاضل في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك أن ولد عبدالعزيز كان أمام فرصة لدخول دائرة الرؤساء المتميزين الذين تنازلوا طواعية عن السلطة بالمنطقة تكريسا لمبدأ التناوب السلمي.

وأبدى تعجبه من أن يقابل ولد عبدالعزيز موقف الرئيس الغزواني المفعم بالود تجاه رفيق دربه السابق بهذه "المحاولة الفاشلة" لانتزاع الحزب الحاكم.

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وخلص ولد الفاضل إلى اعتبار أن هذه المعركة السياسية محسومة لصالح أغلبية الغزواني، موضحاً أن "الرئيس السابق لا يستطيع أن يهزم دولة كاملة برئيسها وجيشها وموالاتها ومعارضتها بهذه الخطوات الفاشلة".

تشويش في ظرف حساس

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي سعيد أباه أن عودة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز للدخول من بوابة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أربكت المشهد وتسببت في حالة من القلق داخل دائرة النظام بشكل عام.

وأشار سعيد أباه في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إلى أن الرئيس الغزواني ربما لم يكن يتصور أن صديقه ورفيق دربه سوف يلجأ إلى هذه الطريقة للتشويش على المشهد في ظرف حساس.

وقال سعيد أباه: إنه "من الواضح أن الكفة تميل للغزواني أو تميل على الأصح للنظام"، مبينا أن منظومة البلد السياسية الحاكمة لن ترضى للبلد بالذهاب بعيدا نحو الفوضى.

وطالب الرئيس السابق بـ"الانسجام مع معطيات ميل الكفة للغزواني"، مؤكداً أن خطوة ولد عبدالعزيز الأخيرة "تسرع" في غير محله جعلت من الصعب عليه أن يتولى زعامة الحزب الحاكم رغم أنه كان ممكنا أن يتم هذا الأمر في مرحلة ما من المراحل.

حسم المرجعية

وكانت الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في موريتانيا قد أكدت دعمها للرئيس الغزواني واعتباره "مرجعية حصرية للحزب"، استشعارا منها بـ"المسؤوليات الملقاة على عاتق النواب وإدراكا منهم لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد".

وأوضحت كتلة الحزب (90 نائبا)، في بيان، في الساعات الأولى من صباح الأحد، أن الموقف ينسجم مع ما أسمته "التعقل بالثوابت الوطنية وقيم الحرية والديمقراطية، والحرص على أمن البلد واستقراره وتماسك مكوناته وتعزيز مكاسبه الديمقراطية".

بيان الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم صدر في أعقاب اجتماع السبت، بمقر البرلمان، تلبية لدعوة رئيس الكتلة لحسم الجدل وإنهاء التجاذبات حول ما يعرف بـ"المرجعية"، على خلفية اجتماع مثير للجنة تسيير الحزب بحضور الرئيس السابق ولد عبدالعزيز.

وعبر بيان نواب برلمان الحزب الحاكم عن الارتياح لتجربة التناوب الدستوري الديمقراطي الذي تحقق بين رئيسين منتخبين، والتمسك بـ"الاتحاد من أجل الجمهورية كداعم أساسي للغزواني، بالإضافة إلى الحث على رص الصفوف ونبذ الخلافات والسير قدما من أجل تنفيذ برنامج الغزواني".

وشهد مقر الحزب الحاكم بموريتانيا، مساء الخميس الماضي، اجتماعا للجنة تسيير الحزب الحاكم بحضور مؤسسه الرئيس السابق ولد عبدالعزيز.

وتم خلال الاجتماع تحديد شهر فبراير/شباط المقبل موعدا لمؤتمر الحزب، بالإضافة إلى تأكيد دعم برنامج الرئيس الغزواني.

وأثار البيان جدلا داخل الساحة السياسية نظرا لانعقاده في ظرف يشهد فيه الحزب تجاذبات حول مرجعيته لمرحلة ما بين بعد تسلم الغزواني السلطة من جهة، وكونه موقفا صادرا عن أول اجتماع يحضره رئيسه المؤسس الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.

ويسيطر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا على الأغلبية البرلمانية بحصوله على 102 نائب من أصل 157 هو عدد مقاعد البرلمان.

كما ينتمي غالبية أعضاء الحكومة الحالية التي شكلها الرئيس الغزواني مطلع أغسطس/آب الماضي للحزب، بالإضافة إلى تأكيد الرئيس على لسان الناطق باسم الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي عضويته في الحزب.