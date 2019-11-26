السعودية تواصل تمرين "السيف الأزرق" العسكري بمشاركة الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت القوات البحرية السعودية، ممثلة في القوات الخاصة بالأسطول الغربي بجدة تنفيذ التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019 "، مع نظيرتها القوات الخاصة بالبحرية الصينية.

وانطلقت المناورات البحرية السعودية الصينية الأسبوع الماضي في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في جدة.





ونفذت القوات المشاركة العديد من الأنشطة التدريبية، شملت رماية قناصة وإنزال سريع من "البرج" ومن "طائرة السوبر بوما" ورماية من البرج، ورماية من الطائرة، بالإضافة إلى تدريب على إجراءات التمويه والتخفي، وكذلك رماية احترافية ورماية إجهاد ورماية ليلية ورماية فردية للبنادق والمسدسات واقتحام المباني والسفن، وغيرها من التدريبات العسكرية.

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ويأتي التمرين بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة التهديدات التي تهدد حرية الملاحة البحرية، وذلك في إطار مواجهة جميع التحديات، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة رفع الجاهزية القتالية والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.





ويهدف التمرين إلى بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية السعودية، ونظيرتها الصينية، وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، ورفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية.