مباحثات عسكرية بين الرياض وواشنطن في المجال الدفاعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي أوجه التعاون بين البلدين وبخاصة في المجال الدفاعي.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق الأول الركن الرويلي لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.





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واستعراض الجانبان، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، نائب رئيس هيئة الأركان الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، فيما حضره الفريق كارل ماندي قائد قوات المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية واللواء هاغلر ويندل وعدد من المسؤولين من الجانب الأمريكي.



