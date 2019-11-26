القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاشت واشنطن، اليوم الثلاثاء، أجواء الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001، على خلفية اختراق طائرة المجال الجوي للعاصمة الأمريكية.
ورغم أن الطائرة لم تكن "معادية"، وفق ما اتضح لاحقًا، إلا أن مقاتلات أمريكية انطلقت على الفور للتحقق من الأمر.
وأعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ الأمنية بإغلاق البيت الأبيض، ومقر الكونجرس، لنحو نصف الساعة، قبل إعادة افتتاحهما مرة ثانية.
وذكر مراسل "العين الإخبارية"، الذي تواجد بمحيط البيت الأبيض، أن قوات الأمن رفعت حالة الاستعداد القصوى، كما أغلقت الطرق المؤدية إلى المكان، وطلبت من المارة استخدام طرق بديلة.
وأوضح كذلك أن قوات الشرطة انتشرت بكثافة، وسط إغلاق تام للشوارع القريبة من البيت الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاك المجال الجوي لواشنطن.. وإغلاق البيت الأبيض لدقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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