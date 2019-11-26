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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتهاك المجال الجوي الأمريكي.. ماذا حدث الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 الخليج 365_سالم أحمد صرحت وسائل إعلام أمريكية بانتهاك للمجال الجوي الأمريكي بواشنطن، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

من جانبها قررت الإدارة الأمريكية، إغلاق مقر البيت الأبيض، تحسباًَ لأي شئ.

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