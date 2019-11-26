عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس وزراء تونس الجديد يكشف ملامح الحكومة المقبلة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

كشف رئيس الحكومة التونسية، المكلف، الحبيب الجملي، اليوم الثلاثاء، بعض ملامح حكومته المنتظر تشكيلها، مؤكدًا أن حضور النساء فيها سيكون لافتًا، مع الحرص على إشراك الكفاءات الشابة.



وأوضح الجملي في تصريحات إعلامية، أن ”مفاوضات تشكيل الحكومة تتقدم بشكل جيد على المستوى السياسي، وإعداد الخطوط الكبرى للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وموضوع إعادة هيكلة الحكومة ورئاستها بالذات“.

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وحول تاريخ الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، قال الجملي: إنه يصعب تحديد ذلك، لكنه أعرب عن تفاؤله بإتمام كل المشاورات اللازمة قبل المدة الأولى المحددة دستوريًا (شهر واحد).

جاء ذلك، عقب اجتماع عقده رئيس الحكومة المكلف، الثلاثاء، بأعضاء فريقه بدار الضيافة في قرطاج بالعاصمة التونسية، حول سير المشاورات مع الأطراف السياسية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إخبارية، بأن الجملي سيلتقي مساء اليوم، رئيس البلاد، قيس سعيد، بقصر قرطاج، لإطلاعه على النتائج الأولية للمشاورات.

ورافقت مشاورات تشكيل الحكومة موجة تشكيك حول خضوع رئيس الحكومة المكلّف لأحد الأطراف السياسية، لكن الجملي قلل في وقت سابق لـ ”إرم نيوز“، من التخوفات التي أثيرت بشأن خضوعه لحركة النهضة التي رشحته للمنصب، سواء خلال المشاورات الجارية لاختيار فريقه الوزاري، أو خلال مرحلة العمل الحكومي.