عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محاكمة أمريكية تكشف تورط إلهان عمر في قضية تخابر لصالح قطر وإيران

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

تواجه النائبة بالكونجرس الأمريكي إلهان عمر، اتهامات بالحصول على رشاوى من حكومة أجنبية مقابل تسريب معلومات استخباراتية وحساسة لصالح قطر وإيران وفقًا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست".



وجاءت هذه الإدعاءات خلال شهادة رجل الأعمال الكندي من أصل كويتي "آلان بندر"، في محكمة فلوريدا الأمريكية حيث كان يدلي بشهادته خلال محاكمة خالد بن حمد آل ثاني، شقيق الأمير القطري المتهم بإصدار أوامر لحارسه الشخصي الأمريكي بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكي رهينة.

وأخبر "بندر" المحكمة، أنه التقى مع أمين قطر للشؤون الأمنية محمد بن أحمد بن عبد الله المسند ومسؤولين قطريين كبار آخرين.

وشهد "بندر"، بأن المسؤولين طلبوا منه توظيف السياسيين والصحفيين الأمريكيين لصالح قطر، وأنه عندما اعترض قيل له إن العديد من الشخصيات البارزة كانت بالفعل ضمن كشف الرواتب، وأضاف "بندر" في شهادته إن النائبة إلهان عمر تعد بمثابة "جوهرة التاج" لدى قطر.

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وأشار إلى أن قطر قامت بتجنيد "إلهان عمر" قبل أن تفكر في أن تصبح مسؤولًا حكوميًا، قاموا بإعدادها ورتبوا لها الأساس والأسباب التي تجعلها تدخل في السياسة قبل أن تبدي اهتمامًا بها.

ووفقًا للتقرير قامت إلهان عمر، بنقل المعلومات إلى قطر التي سُلمت فيما بعد إلى إيران، وشاركت بنشاط في تجنيد سياسيين أمريكيين آخرين.

وقال "بندر" في شهادته إن المسئولين الثلاثة أخبروه أنه "لولا أموالنا، لكانت إلهان عمر مجرد لاجئة صومالية سوداء أخرى في أمريكا".

وأوضح أن المسؤولين القطريين أخبروه، أن أفضل ما يمكن أن يشتريه المال هو المسؤولين الأمريكيين، لأنهم أرخص من أرخص المسؤولين في العالم.

وتعليقًا على ذلك، دعا منتدى الشرق الأوسط "ميدل إيست فورم"، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى ضرورة التحقيق في الشهادة التي فجرها "آلان بندر".

وحذر المنتدى في تقرير له على موقعها الإلكتروني من أنه حال صحة هذه الاتهامات، فيجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للولايات المتحدة ولمن يهتم بتأثير السياسة الأمريكية على العالم.