عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هناك سر.. لماذا يهتم العالم بـ توت عنخ آمون

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365

ليس سرًا أو لعنة، ولكنه شىء غير طبيعي، هذا الحب العالمى الكبير للملك توت عنخ آمون، وتهافت وسائل الإعلام لرصد أي خبر أو تحرك عنه، فهذا الملك الصبى قد لا يكون حظى بهذه الشهرة والمجد خلال عهد الفراعنة، ولكنه في الألفية الثالثة يعد أشهر ملوك العالم.

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وأكدت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن عشق الملك توت بدأ منذ أن اكتشف اللورد هاورد كارتر مقبرته عام 1922، وكان الاكتشاف الأكثر إثارة في القرن العشرين.

وتابعت أن ما جعله القبر الأكثر إثارة هو عدم اقتراب اللصوص منه لسبب غير معلوم حتى الآن، على الرغم من أن المقبرة كانت مليئة بالتحف التى يمكن سرقتها.

وأضافت أن الاكتشاف كان مثيرًا ليس لأنه الأكبر أو أن اللصوص لم تصل إليه ولكنه متقن للغاية، وكشف عن مدى روعة الثقافة الفرعونية، ما كان له تأثير على كل طفل وفرد بالغ فى العالم.

وأوضحت أن توت عنخ آمون توفي في سن مبكرة للغاية إلا أن نجمه لم يتلاشَ بعد، وكان اكتشاف مقبرته مجرد بداية الهوس العالمى، ونجحت معارضه المتنقلة حول العالم فى إثارة ضجة كبرى وجمعت ملايين الدولارات، وحطم أرقامًا قياسية، حيث حطم سجلات الحضور في معرض فنى فرنسى، على الرغم من أن صاحب الرقم القياسي السابق كان أيضًا معرض الملك توت وبيع حوالي 1.4 مليون تذكرة، ومؤخرًا تم افتتاح المعرض فى جاليري ساتشي بلندن في نوفمبر كجزء من جولته العالمية التي تشمل 10 مدن.