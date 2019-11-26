شكرا لقرائتكم إصابة مصور خلال احتجاجات جنوب العراق.. دماء وجروح بليغة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر فيديو إصابة مصور قناة عراقية خلال إشكال مع قوات مكافحة الشغب في جنوب العراق.

وكان فريق من "قناة دجلة" في مدينة السماوة في محافظة المثنى يغطي الأحداث بالقرب من مديرية تربية المحافظة، حيث تدور صدامات عنيفة هناك أدت إلى إصابة عشرات المتظاهرين، إثر تجدد محاولة آلاف الطلبة إغلاق مديرية التربية.

وحصل إشكال بين قوات مكافحة الشغب والفرق الإعلامية التي كانت تغطي الأحداث، وقد أصيب مصور "قناة دجلة" بجروح بليغة في رأسه.

وشدد مراسل "قناة دجلة" في المثنى على أن الإشكال مع قوات مكافحة الشغب حصل بالرغم من إشهار فريق القناة للشارات التي تدل على أنهم صحافيون.

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في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء العراقية عن تظاهرة في مدينة السماوة تطالب بالإصلاح وإقالة الفاسدين. وعمد عدد من المحتجين إلى قطع الطرق في المدينة وإشعال الإطارات.

كما أشار مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" إلى وقوع إصابات بين صفوف القوات الأمنية في تظاهرات السماوة، نتيجة مواجهات بين متظاهرين من طلبة المدارس وقوات الشغب، بعد أن حاول الطلبة إغلاق مبنى مديرية التربية في المدينة.

وتحصل أعمال عنف شبه يومية في العراق خلال التظاهرات المناهضة للحكومة المتواصلة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي مجمل العراق، قُتل أكثر من 340 شخصاً منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات. كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.