حسن يعقوب: الجميع وقع في فخ استنزاف الحريري

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "بعد بيان ‫رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال سعد ​الحريري​‬ باعتذاره عن التكليف اعلنت ⁧بعبدا‬ مباشرة عن موعد ​الاستشارات النيابية​"، مؤكدا ان "اكثر من شهر كانت المماطلة والتردد واللعب على الوقت والشارع من قبل الحريري والجميع وقع في فخ الاستنزاف ‏و دائماً كما العاده الشعب المحروم‬ يدفع الثمن".

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