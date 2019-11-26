أحمد الحريري لمحازبي ومناصري "المستقبل": لتجنب اي ردات فعل بالشارع او سواه

توجه أمين عام تيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​ إلى محازبي ومناصري تيار "المستقبل"، قائلا "بيان رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ خطوة في اتجاه ايجاد ثغرة في الجدار المسدود وإعلان واضح بوجوب التزام ​الدستور​ والدعوة الى استشارات لدرء الفتنة والتصدي للازمة الاقتصادية والمعيشية"، مشيراً إلى أنه "بناء لتوجيهات الحريري نهيب بالجميع التزام حدود القانون ومقتضيات السلم الاهلي وتجنب اي ردات فعل في الشارع او سواه، معاً نواصل المسيرة ومعاً نبقى على خط الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​ وفي ظل قيادة الرئيس سعد الحريري".

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