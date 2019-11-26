وفد من لجنة الدفاع عن القضية الارمنية في لبنان زار السفارة الاميركية

زار وفد من ​لجنة الدفاع​ عن القضية الارمنية في ​لبنان​ سفارة ​الولايات المتحدة​ الاميركية والتقى الملحق السياسي في ​السفارة الاميركية​ ​سيدني​ كيلي ,اني الجردي.

وأعرب الوفد عن "تقدير لجنة الدفاع عن القضية الارمنية في لبنان لاعتراف ​مجلس النواب الاميركي​ بالابادة الجماعية الارمنية في 29 تشرين الاول 2019"، مشيراً إلى أن "هذه ليست المرة الاولى التي تعترف فيها الولايات المتحدة ومجلس نوابها بالابادة الجماعية الارمنية، حيث إعترفت ​الولايات المتحدة الاميركية​ بالإبادة التي ارتكبت على يد الإمبراطورية العثمانية وادانتها في عام 1951، كذلك اعترفت بإستشهاد 1.5 مليون من الشعب الارمني خلال بيان مكتوب إلى ​محكمة العدل الدولية​ بشأن اتفاقية لمعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".

وقد نوه بـ"شجاعة والنزاهة الأخلاقية لمجلس النواب الاميركي لإثباته مرة أخرى أنه لا يمكن إسكات الحقيقة وانكار حصول الابادة"، مشيراً الى ان "هذا القرار يرسل رسالة واضحة إلى ​تركيا​ حول عدم القبول بإستمرار ​سياسة​ الإنكار. وأعتبر الوفد ان هذا القرار هو انتصار للحقيقة والعدالة والإنسانية".

وتمنى لجنة الدفاع عن القضية الارمنية في لبنان "أن يعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي قريباً القرار 150 الذي يعترف بالابادة ويخطو الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ حظوا الرئيس ريغان ويستخدم كلمة "الإبادة الجماعية" في خطابه الرئاسي السنوي في 24 نيسان".