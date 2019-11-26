السيد للمزايدين : الجيش أساس الأمن قبل سواه

توجه النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: "للمزايدين لأننا من ​الجيش​ و​الأمن​ ولأن الجيش أساس الأمن قبل سواه، حقنا، أن نخاف عليه لا منه، أن لا نقبل خوفه من أحد، أن يكون أمنه للناس لا للتوازنات، أن لا نراه متفرجا ومهانا بالشوارع، أن نرى هيبته على الأزعر الكبير قبل الصغير، حقنا أن نرى إن قال قائده فعل، وإلا فالسلام"



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