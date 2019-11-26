استنكر تجمع المحامين في "حزب الله" "الجريمة النكراء التي أودت بحياة الشهيدين حسين شلهوب و سناء الجندي و التي جاءت امتدادا للممارسات المتمادية و المستمرة و الاعتداءات الدائمة على حرية تنقل المواطنين عموما و على أوتوستراد الجنوب خصوصا، الأمر الذي شكل تهديدا للسلم الاهلي و الأمن الوطني"، معتبراً أن "جريمة استشهاد حسين شلهوب وسناء الجندي هي جريمة قتل موصوفة ومكتملة الأركان المادية و المعنوية و أدواتها الجرمية واضحة و مبينة بالوقائع و الفيديوهات و شهادة الشاهدة نور ابنة الشهيد شلهوب وهذه الجريمة تستدعي وتستوجب ملاحقة المحرضين و الفاعلين و المتدخلين ومن وراءهم جميعا توصلا إلى الحقيقة كاملة و معاقبة المرتكبين".
وفي بيان له، أكد التجمع أن "حرية التنقل للمواطنين مكفولة بالدستور و القوانين و المواثيق الدولية، كما أن حق التظاهر مكفول. وهنا لا بد من محاسبة و ملاحقة كل من اعتدى على حرية التنقل و كل من امتنع عن القيام بواجباته ووظيفته بتأمين حرية التنقل ومنع التعدي عليها"، مشدداً على "وضع نفسه بتصرف عائلتي الشهيدين للتوكل عنهما و متابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد مجهول وبحق كل من يظهره التحقيق فاعلا و شريكا ومتدخلا ومحرضا ومقصرا، ومواكبة التحقيقات و الملاحقات القضائية توصلا إلى الحقيقة كاملة، ومعاقبة المرتكبين والجناة ليصار إلى حماية المواطنين ووقف عمليات قطع الطرق".
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المحامين في "حزب الله": نحن بتصرف عائلتي شلهوب والجندي للتوكل عنهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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