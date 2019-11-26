توقف عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​ عند خطوة رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ الاخيرة، معتبراً انها نابعة من حرص وطني كبير ومسؤولية عالية لمصلحة الوطن.

واكد البعريني "ضرورة ملاقاة الحريري بخطوات مماثلة من كل المسؤولين والمعنيين لأن البلد ما عاد يحتمل المماطلة"، مضيفا:"عهدناك حريصاً على الوطن وفي كل مرة تثبت هذا الامر، عسى يتعلم الجميع منك الترفع عن المناصب لأجل ​لبنان​".

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كانت هذه تفاصيل خبر البعريني للحريري: عهدناك حريصاً على الوطن وفي كل مرة تثبت هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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