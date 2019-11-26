LBC: اجتماع أمني طارئ في قيادة الجيش تشارك فيه قيادات الاجهزة الامنية

ذكرت معلومات لقناة الـ"LBC" بأنه "بعد التطورات الامنية الاخيرة، يعقد اجتماع أمني طارىء في ​قيادة الجيش​ تشارك فيه قيادات ​الاجهزة الامنية​".

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