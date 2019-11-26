زاسبيكين: لبنان امام مفترق طرق ويجب تشكيل الحكومة بصورة عاجلة

أكد السفير الروسي الكسندر زاسبيكين ان "الاداراة الاميركية هي من تدير الحركة المالية في العالم وهي تستغل ذلك لخدمة مصالحها وهذه الظاهرة دولية وليست للبنان فقط"، مشيرا الى ان "حزب الله ليس لديه ارصدة في البنوك وهو يعرف قدرة اميركا جيدا".
وفي حديث تلفزيوني، أوضح زاسبيكين ان "هناك ندوات في العالم الغربي لتدريب الكوادر في اطار الثورات الملونة"، لافتا الى "اننا نتحدث عن الضغوطات الاميركية وهناك عقوبات على حزب الله ولكن من المعروف ان هذه العقوبات تؤدي الى تضرر آخرين"، مؤكدا انه "على المستوى السياسي روسيا دائما في الوسط بما يخص الوضع الداخلي في لبنان وكنا دائما نؤيد حكومة متوازنة ونحن نشارك في مجموعة دعم لبنان الدولية".
وشدد زاسبيكين على ان "الشركات الروسية تهتم بالمشاريع في لبنان ونحن نريد ان لا تحدث ازمات في هذا البلد"، معتبرا ان "لبنان امام مفترق طرق ويجب تشكيل الحكومة بصورة عاجلة"، لافتا الى ان "هناك تسييس للحراك الشعبي في لبنان وهذا امر طبيعي وعندما ندعو للحوار بين السلطة والحراك فهذا امر مفيد".
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