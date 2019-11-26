النشرة: الحريري رشّح لرئاسة الحكومة سمير الخطيب ووليد علم الدين وفؤاد مخزومي

علمت "​الخليج 365​" أن الأسماء التي رشّحها رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لترؤس ​الحكومة​ المقبلة هي: سمير الخطيب و​وليد علم الدين​، إضافة لرئيس حزب ​الحوار الوطني​ ​فؤاد مخزومي​.

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