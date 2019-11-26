افيوني: رسملة المصارف اكثر من 20 مليار مما يخفف من خطر اقتطاع الودائع

اعتبر وزير ​الدولة​ لشؤون الاستثمار و التكنولوجيا في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​عادل افيوني​ ان "ال haircut على الودائع يجب ان يكون آخر الحلول وهو لا يحصل الا بعد ان يتعرض المصرف لخسائر وبعد ان تستنفد الخسائر رأسمال المساهمين اولاً"، مؤكدا ان "رسملة ​المصارف اللبنانية​ اكثر من 20 مليار ​دولار​ وهذا من شانه ان يستوعب جزء كبير من الخسائر وان يخفف من خطر الاقتطاع على الودائع او حتى ان يتجنبه".

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