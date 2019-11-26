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إعادة فتح البيت الأبيض والكونغرس الأميركي بعد مخاوف من طائرة غير مستجيبة

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أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية بأنه "تم رفع الحظر عن ​البيت الأبيض​ و​الكونغرس الأميركي​ بعد أن قامت قيادة الدفاع الجوي ل​أميركا​ الشمالية بنشر طائرات مقاتلة لاعتراض الطائرة التي لا تستجيب".

ولفتت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا قد كلفنا الطائرات بالرد".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "عدة شوارع بالقرب من البيت الأبيض ظلت مغلقة بعد الحادث".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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