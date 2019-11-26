إعادة فتح البيت الأبيض والكونغرس الأميركي بعد مخاوف من طائرة غير مستجيبة

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية بأنه "تم رفع الحظر عن البيت الأبيض والكونغرس الأميركي بعد أن قامت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية بنشر طائرات مقاتلة لاعتراض الطائرة التي لا تستجيب".
ولفتت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا قد كلفنا الطائرات بالرد".
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "عدة شوارع بالقرب من البيت الأبيض ظلت مغلقة بعد الحادث".
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