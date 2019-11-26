جاويش أوغلو: سنواصل حماية حقوق الأقلية التركية في اليونان

لفت وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ إلى أن "​تركيا​ ستواصل حماية حقوق الأقلية التركية المسلمة في ​اليونان​"، مشيراً إلى "إننا أكدنا مجددا دعمنا لمفتي مدينة كوموتيني إبراهيم شريف، ومفتي مدينة كسانثي أحمد مته".

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