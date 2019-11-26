رأى القيادي بحركة "فتح" حسين الشيخ أن "تأجيل حركة "حماس" ردها المكتوب حول موقفها الإيجابي من ​الانتخابات​، هروب من الاستحقاق"، مشيراً إلى أن "موقف حماس هروب من استحقاق الانتخابات، وبحث عن ذرائع تغطي على موقفها المعطل لإجراء الانتخابات".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بـ"فتح" يعتبر تأجيل "حماس" ردّها على الانتخابات هروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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