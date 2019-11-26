أكّد المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" العقيد الركن تركي المالكي "أننا نعمل على تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني"، مشيرًا الى "أننا نعمل باتجاه دفع تنفيذ ​اتفاق ستوكهولم​". وكشف المالكي عن "إطلاق سراح 200 أسير من الميليشيات الحوثية كمبادرة إنسانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف بقيادة السعودية في اليمن أطلق سراح 200 أسير من الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.