اكد قائد فيلق "امير المؤمنين (ع)" في محافظة ايلام غرب البلاد العميد جمال شاكرمي ان "تحركات اعداء الثورة هي اليوم في الرصد الكامل من قبل استخباراتنا"، مشيراً إلى أن "تحركات اعداء الاسلام والثورة في الاحداث الاخيرة خاضعة للرصد الكامل من قبل استخباراتنا".
ولفت إلى أنه "علينا ان نكون شاكرين للشعب لان كل ما للثورة يعود لوجود الشعب الواعي والثوري والمنطقي، هذا الشعب الذي انهى بتواجده الحماسي فتنة مثيري الشغب والفوضى"، معتبر أن "العدو اليوم يشعر بالعجز امام ايران الاسلامية"، مضيفا " اننا يمكننا اليوم ملاحقة العدو اينما كان في العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد في الحرس الثوري: استخباراتنا ترصد تحركات اعداء الثورة تماما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.