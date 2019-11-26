قائد في الحرس الثوري: استخباراتنا ترصد تحركات اعداء الثورة تماما

اكد قائد فيلق "امير المؤمنين (ع)" في محافظة ايلام غرب البلاد العميد جمال شاكرمي ان "تحركات اعداء ​الثورة​ هي اليوم في الرصد الكامل من قبل استخباراتنا"، مشيراً إلى أن "تحركات اعداء ​الاسلام​ والثورة في الاحداث الاخيرة خاضعة للرصد الكامل من قبل استخباراتنا".

ولفت إلى أنه "علينا ان نكون شاكرين للشعب لان كل ما للثورة يعود لوجود الشعب الواعي والثوري والمنطقي، هذا الشعب الذي انهى بتواجده الحماسي فتنة مثيري الشغب والفوضى"، معتبر أن "العدو اليوم يشعر ب​العجز​ امام ​ايران​ الاسلامية"، مضيفا " اننا يمكننا اليوم ملاحقة العدو اينما كان في ​العالم​".