الدفاع الروسية تطلع مفتشين أميركيين على نظام صواريخ "أفانغارد"

كشفت وزارة "الدفاع الروسية" أنها أطلعت مفتشين أميركيين على نظام ​صواريخ​ أفانغارد في إطار معاهدة "ستارت-3" الموقعة بين البلدين لتقليص الأسلحة النووية الهجومية". ولفتت الوزارة في بيان لها، انه و"في إطار تنفيذ المعاهدة المبرمة بين روسيا و​الولايات المتحدة​ لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، أجرى فريق تفتيش أميركي في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2019 معاينة لنظام صواريخ "أفانغارد" المجنحة الفرط صوتية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت عدة أضعاف". موضحةً الى ان " هذه ​الصواريخ​ ستدخل الخدمة في ديسمبر 2019، أي بعد أقل من شهر".

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