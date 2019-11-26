انتهاك المجال الجوي فوق العاصمة الأميركية

اسماء السيد - واشنطن: تحدث مسؤولون ووسائل إعلام أميركية عن "انتهاك المجال الجوي فوق واشنطن"، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إغلاق البيت الأبيض لوقت قصير، واتخاذ قرارات بإطلاق مقاتلات في أجواء المنطقة.
وقالت مصادر في الشرطة الأميركية إنه "تم تسجيل تحليق طائرة غير مرخص لها، في أجواء المنطقة التي تضم البيت الأبيض ومبنى الكابيتول (مقر غرفتي الكونغرس)".
وقالت شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن السلطات عدلت عن قرار إغلاق البيت الأبيض، بعد وقت قصير من اتخاذه.
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