إعادة فتح البيت الأبيض بعد خرق طائرة للمجال الجوي فوق واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بإعادة فتح البيت الأبيض بعد إغلاقه إثر خرق طائرة للمجال الجوي فوق واشنطن.
ونقلت وسائل الإعلام إن مقاتلات أمريكية حلقت في سماء واشنطن بعد بلاغ عن اختراق مجالها الجوي.
ونقلت شبكة روسيا اليوم عن مراسلها في واشنطن أنه جرى اخلاء ساحة مبنى الكونجرس كما تم إخبار الجميع بالبقاء في مكاتبهم.
وذكرت روسيا اليوم أن القيادة الشمالية الأمريكية أكدت أنها تعاملت مع الطائرة التي اخترقت الأجواء، مشيرا إلى أن المسؤولين اجتمعوا وأن التنسيق جار بين الوكالات الأمنية لبحث الأمر.
ولم القيادة الشمالية ما إذا كانت تلك الطائرة معادية أم لا.
ولم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ووزارة الداخلية أي تعليق أو بيان حول الحادثة.
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