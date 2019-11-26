رئيس لجنة الصناعة بالنواب: مصر تتجه نحو انطلاقة صناعية برعاية الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تتجه نحو انطلاقة صناعية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل نهضة اقتصادية ومشروعات قومية كبرى، وشبكة طرق، وبنية تحتية ضخمة.

ونبه النائب فرج عامر - في كلمته أمام الجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بجمصة، بحضور عدد من المستثمرين، خلال زيارة وفد برلماني من أعضاء "لجنة الصناعة" اليوم الثلاثاء للمنطقة الصناعية بمدينة جمصة - إلى أن أخطر قضية تواجه الصناعة في مصر هي حماية الملكية الفكرية؛ وأن الصناعة الوطنية يهددها عدم ردع القانون لغش المنتجات وتقليدها في مصانع "بئر السلم"، مؤكدا ضرورة حماية المستثمر الصناعي.

وأشار الى تراجع عدد من الصناعات؛ مشددا على ضرورة مساعدة الصناعة على النهوض.

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وأوضح أن المستثمر الأجنبي لايأتي إلى مصر إلا إذا كان المستثمر الوطني يحقق أرباحا بالفعل، لافتا إلى أن هناك رغم المشاكل استجابة من الرئيس لحل العديد من المشكلات، منها: خفض الفائدة للمشروعات الصناعية

وأشار إلى قيام الدولة بإنشاء شبكة طرق وبنية تحتية ضخمة؛ وأن هناك مشكلة فى تخصيص الأراضي الصناعية بين جهات الدولة إضافة إلى المشكلات التي أثارتها اللجنة من قبل، وأن هناك حالة من الكساد، مطالبا بضرورة إنعاش البورصة، وأن يكون للبنوك دور أكبر لدعم الصناعات، وتخفيض أكبر لأسعار الطاقة للصناعات والتى تم تخفيضها للصناعات الكثيفة.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب - في كلمته - الجهات المعنية فى الدولة بدعم المستثمرين، وإزالة المعوقات، مؤكدا أن الاستثمار الصناعي هو القادر على إنعاش السوق، وتحقيق الرواج، والقضاء على البطالة.

ودعا إلى ضرورة منح جمعيات المستثمرين في المدن الصناعية دور وصلاحيات ، ومراعاة أن يصب قانون الجمارك في صالح دعم الصناعة، مشددا - في الختام - على أن الرئيس هو من يرعى الصناعة، ويستجيب لمطالب الصناع.​