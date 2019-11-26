بالصور.. أهالي كفر سعد يشيعون جثمان "مصطفى" ضحية الغدر بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم

شيّع أهالي كفر سعد البلد، بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، جثمان الشاب مصطفى رضا الفقي، الذي لقي حتفه قتيلا على يد صديقيه، فيما رفع عدد من زملائه لافتات تحمل صوره.

البداية ببلاغ تلقاه مركز شرطة كفر سعد، بالعثور على جثة لذكر في العقد الثاني من العمر، عبارة عن هيكل عظمي يرتدي كامل ملابسه داخل قطعة أرض زراعية "محاطة بسور مهجورة"، وجرى التعرف على الضحية عن طريق والدته، التي استدلت عليه من خلال البنطلون الذي كان يرتديه.

بعدها بساعات، جرى تشكيل فريق بحث، بمشاركة مفتشى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائي، نجحت جهوده في تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه سائق "توك توك" 20 سنة، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديقين له "جزار" 22 سنة، وسائق "توك توك" 21 سنة.

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بعمل كمين جرى ضبط المتهمين، وتبين أن الجريمة وقعت للخلاف على حصيلة بيع "توك توك"، وأمام جهات التحقيق اعترفا بسابقة ارتباطهما بعلاقة صداقة بالمجني عليه، واتفاقه معهما على بيع "التوك توك" قيادته "ملك أحد الأشخاص، واقتسام ثمنه فيما بينهم، وتوجهوا إلى محافظة الشرقية وقاموا ببيعه لشخص مُقيم الإبراهيمية بالشرقية، نظير مبلغ 6 آلاف جنيه.

وأضاف المتهمين، أنه عقب ذلك اختلفا مع المجني عليه حول تقسيم المبلغ المالي حصيلة بيع التوك توك، فاتفقا فيما بينهما على التخلص منه بقتله والاستيلاء على المبلغ المالي.

وأضاف المتهمين أنه يوم ارتكاب الواقعة، توجهوا جميعًا إلى مكان العثور على الجثة بزعم اقتسام المبلغ المالي، وباغتا المجني عليه، بضربة على الرأس بقطعة حجارة فأوديا بحياته، وتركاه بذات المكان واستوليا على المبلغ، وأرشد المتهمين عن مكان "التوك توك".