لمدة 8 ساعات.. قطع مياه الشرب عن مدينة ناصر بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الثلاثاء، بيانًا أكدت فيه قطع مياه الشرب غدًا الأربعاء عن منطقة مدينة ناصر بالكامل، لمدة 8 ساعات.

وجاء في البيان: "نظرًا لإجراء شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال تعديلات في خط مياه الشرب البولي إيثلين بمطلع مدينة ناصر بأسوان، وهو الأمر الذي يترتب عليه قطع مياه الشرب عن منطقة مدينة ناصر بالكامل، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء غدٍ الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 20198 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي الخميس.

وتهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية، توفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حال طلب سيارات مياه شرب بالمجان.