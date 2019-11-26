محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في استجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة السيدة فريال محمد 65 عاما، تم نقل الحالة لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية، ورفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث اللازم.
وذكرت وزارة التضامن - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي، توجه فريق التدخل السريع بالوزارة إلى السيدة وتم نقلها لمستشفى دار الشفاء ومتابعة حالتها الصحية وتوفير كافة الاحتياجات الطبية اللازمة، وقيام الوزارة برفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث المناسب.
وكانت السيدة فريال محمد تعاني من أمراض السكر والقدم السكرى والضغط، وتتخذ من أحد أرصفة وسط البلد مقرا لها، وتقوم ببيع بعض الخردوات لتعيش من مكسبها البسيط.
كانت هذه تفاصيل خبر التضامن: الرئيس يوجه بعلاج السيدة "فريال محمد" ورفع كفاءة منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.