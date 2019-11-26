بيطري الإسكندرية يفحص 3 كلاب عقرت 36 شخصًا بسيدي بشر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بدء إجراءات فحص أدمغة 3 كلاب يشتبه في إصابتها بالسعار، على خلفية مهاجمتها 36 شخصًا الأحد الماضي، بمنطقة سيدي بشر.

وقال اللواء طبيب يوسف عبد الحميد، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، إنه جرى سحب عينات من الرأس تشمل أجزاء من المخ للكلاب الثلاثة، التي جرى إبادتها بعد عقرها عددًا من المواطنين، لإرسالها إلى المعمل المركزي بمعهد بحوث صحة الحيوان لتحليلها.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن هناك طريقتين لبيان إصابة كلب ما بالسعار، إحداها من خلال المتابعة الدقيقة له ومطابقة حركته وتصرفاته بأعراض المرض، أما الثانية فهي أكثر دقة وتجرى من خلال تحليل جزء من مخ الكلب بعد وفاته.

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وأشار اللواء يوسف إلى أن المديرية نسقت مع جميع الجهات المسؤولة عن مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة، والتي تضم شرطة الخيالة، وأجهزة حي المنتزه أول، والإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية.

ولفت الطبيب إلى أنه تبين تسبب أكثر من كلب واحد في إصابة المواطنين، وعلى إثر ذلك جرى إبادة 3 منها بمحيط شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر.

كان 36 شخصًا قد تعرضوا للإصابة أول أمس الأحد، بعد تعرضهم لهجوم كلاب ضالة في شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحري، شرقي الإسكندرية.