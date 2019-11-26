زلزال بقوّة 6,4 درجات يضرب ألبانيا ويؤدي إلى قتلى وجرحى

وكالات - ضرب زلزال شدته 6,4 درجات ألبانيا فجراليوم، الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، مما تسبب بحالات هلع في تيرانا ومدينة دوريس الساحلية حيث انهار مبنى فندق من ثلاث طبقات، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألبانية.
وحدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الهزة الأرضية في البحر الأدرياتيكي على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألبانية أن "الأضرار كبيرة".وانهار فندق من ثلاث طبقات في دوريس بينما لحقت اضرار بجسيمة بمبنى آخر في وسط المدينة.
وتحدثت مصادر عن أضرار كبيرة في مدينة توناما التي تبعد 30 كلم إلى شمال غرب تيرانا.
و تم تسجيل أربعة قتلى وإصابة نحو 150 شخصا بجروح طفيفة
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