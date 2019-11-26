في تحدٍ للمغرب.. ”البوليساريو“ تعلن إقامة مؤتمرها بالمنطقة العازلة

أعلنت جبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، يوم الإثنين، عقد مؤتمرها الـ15 رسميًا في المنطقة العازلة الشهر المقبل، في خطوة من شأنها أن تستنفر المغرب.

وقال وزير الإعلام بالجبهة حمادة سلمى الداف، في تصريحات صحفية، إن ”المؤتمر سيعقد في بلدة التفاريتي في الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل“.

وتعتبر ”البوليساريو“ منطقة ”التفاريتي“ محررة وتابعة لسلطتها، بينما تعتبرها المغرب أرضًا تتبع المملكة وتدخل في المجال الجغرافي للمناطق العازلة منزوعة السلاح.

Advertisements

وأدان مجلس الأمن الدولي قبل أشهر التحركات التي تقوم بها ”البوليساريو“ في المنطقة العازلة، مطالبًا إياها بـ“الامتناع عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار“.

وجدد مجلس الأمن في قراره 2414 التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية المتعلقة بوقف إطلاق النار، كما طلب من الأطراف الالتزام التام بهذه الاتفاقات.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و“البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.