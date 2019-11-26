الرئيس الأوكراني: علاقتنا مع روسيا مُعقدة للغاية

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء العلاقات بين بلاده وروسيا بـ"المعقدة جدًا".

وقال زيلينسكي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن "موقفنا مع روسيا في غاية الصعوبة"،

لافتًا إلى أنه من المقرر إجراء حوار مع روسيا خلال قمة "رباعية نورماندي" التي ستعقد بين زعماء كل من ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا ديسمبر المُقبل.



يُشار إلى أن الرئيس الأوكراني

بحث هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين عدة موضوعات من بينها إعادة السفن الأوكرانية المحتجزة لدى روسيا، واستئناف توريدات الغاز الروسي لأوكرانيا.



وذكر بيان للرئاسة الروسية أن المكالمة جاءت قبل قمة "رباعية النورماندي" حول حل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا والمقرر عقدها يوم 9 ديسمبر المقبل في باريس.