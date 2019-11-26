وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء العلاقات بين بلاده وروسيا بـ"المعقدة جدًا".
وقال زيلينسكي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن "موقفنا مع روسيا في غاية الصعوبة"،لافتًا إلى أنه من المقرر إجراء حوار مع روسيا خلال قمة "رباعية نورماندي" التي ستعقد بين زعماء كل من ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا ديسمبر المُقبل.
بحث هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين عدة موضوعات من بينها إعادة السفن الأوكرانية المحتجزة لدى روسيا، واستئناف توريدات الغاز الروسي لأوكرانيا.
يُشار إلى أن الرئيس الأوكراني
وذكر بيان للرئاسة الروسية أن المكالمة جاءت قبل قمة "رباعية النورماندي" حول حل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا والمقرر عقدها يوم 9 ديسمبر المقبل في باريس.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأوكراني: علاقتنا مع روسيا مُعقدة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.