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السيادة السوداني يمنح سفير سلطنة عمان وسام النيلين

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منح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سفير سلطنة عمان بالخرطوم الشيخ الدكتور سليمان بن سعود الجابري، وسام النيلين من الطبقة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، وتقديرا

لجهوده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وأعرب سفير سلطنة عمان بالخرطوم، في تصريح عقب لقائه البرهان، عن شكره وتقديره، للتعاون الكبير الذي وجده من

السودان حكومة وشعبا خلال فترة عمله مما مكنه من أداء مهامه على الوجه المطلوب.
وأشاد السفير الجابري بالتطور الكبير الذي تشهده علاقات البلدين في كافة المجالات، وحرص بلاده على تطوير التعاون مع السودان عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
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