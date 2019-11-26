المالكي: إطلاق سراح 200 أسير حوثي في إطار جهود حل الأزمة اليمنية

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيا الحوثية، إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة (صنعاء) إلى الدول التي يمكن لهم أن

يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم.

وقال المالكي - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - : "إن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن

والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أية نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعًا إنسانيًا".أضاف: "أن هذا يأتي أيضًا استمرارًا لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملًا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة".