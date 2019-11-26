تعرف على حلم بوتين في ريعان الشباب

فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشباب بكشفه عن حلمه في سن الشباب والذي لم يكن قريبا من منصب الرئاسة، وقال إنه كان يحلم أن يصبح طيارا أو بحارا، كما تحدث كيف جرب نفسه في مهن عدة.

وكشف بوتين اليوم الثلاثاء للطلاب خلال منتدى "المشروع" الروسي، أنه أجرى مناقشات معقدة وصعبة للغاية مع والديه ومدربه بخصوص مهنته المستقبلية.

وقال الرئيس الروسي: "في البداية، كانت لدي رغبات مختلفة تماما، مثل كل الشباب (أردت

أن أكون) بحارا وطيارا، لقد درست كل هذا بعناية، وجربت نفسي في هذه المهن".

أوضح أنه زار جامعات عدة، وأعلن: "كنت أدخل القاعات وأمشي في الممرات وأراقب ما يحدث من حولي، وهذا ما أعنيه بالتجربة والإحساس، فهذه ستكون مهنتك طوال حياتك، ومن الجدير السؤال هل ستستيقظ في الصباح وأنت راغب في القيام بعملك أم لا؟".

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ولاحظ الرئيس، أنه بعد العثور على المهنة المناسبة، يجب أن يكون الشاب مستعدا لحقيقة أنه سيتعين عليه العمل بجد لتحقيق النتائج التي يرجوها.

كما قدم بوتين نصيحة للطلاب حول اختيار مهنة المستقبل قائلا: "يجب أن تشعر بالرغبة في ممارسة هذه المهنة في صميمك وداخل قرارة نفسك حتى تكون متأكدا أنك ستحقق أعلى النتائج".

ويعقد منتدى "المشروع" الروسي المعروف سابقا باسم "قادة المستقبل المثقفين لروسيا"، بتوجيه من رئيس الدولة منذ عام 2013، ويجمع خبراء من الشركات والجامعات والمؤسسات التعليمية الروسية مع أفضل المعلمين والطلاب المتحمسين لحل القضايا الملحة في مجال التوجيه المهني وتقرير المصير.