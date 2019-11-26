فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشباب بكشفه عن حلمه في سن الشباب والذي لم يكن قريبا من منصب الرئاسة، وقال إنه كان يحلم أن يصبح طيارا أو بحارا، كما تحدث كيف جرب نفسه في مهن عدة.
وكشف بوتين اليوم الثلاثاء للطلاب خلال منتدى "المشروع" الروسي، أنه أجرى مناقشات معقدة وصعبة للغاية مع والديه ومدربه بخصوص مهنته المستقبلية.
وقال الرئيس الروسي: "في البداية، كانت لدي رغبات مختلفة تماما، مثل كل الشباب (أردتأن أكون) بحارا وطيارا، لقد درست كل هذا بعناية، وجربت نفسي في هذه المهن".
أوضح أنه زار جامعات عدة، وأعلن: "كنت أدخل القاعات وأمشي في الممرات وأراقب ما يحدث من حولي، وهذا ما أعنيه بالتجربة والإحساس، فهذه ستكون مهنتك طوال حياتك، ومن الجدير السؤال هل ستستيقظ في الصباح وأنت راغب في القيام بعملك أم لا؟".
ولاحظ الرئيس، أنه بعد العثور على المهنة المناسبة، يجب أن يكون الشاب مستعدا لحقيقة أنه سيتعين عليه العمل بجد لتحقيق النتائج التي يرجوها.
كما قدم بوتين نصيحة للطلاب حول اختيار مهنة المستقبل قائلا: "يجب أن تشعر بالرغبة في ممارسة هذه المهنة في صميمك وداخل قرارة نفسك حتى تكون متأكدا أنك ستحقق أعلى النتائج".
ويعقد منتدى "المشروع" الروسي المعروف سابقا باسم "قادة المستقبل المثقفين لروسيا"، بتوجيه من رئيس الدولة منذ عام 2013، ويجمع خبراء من الشركات والجامعات والمؤسسات التعليمية الروسية مع أفضل المعلمين والطلاب المتحمسين لحل القضايا الملحة في مجال التوجيه المهني وتقرير المصير.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حلم بوتين في ريعان الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.